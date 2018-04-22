ارتفاع حصيلة تفجير كابول وداعش يتبنى كابول في 22 أبريل/ بنا / ارتفعت حصيلة الهجوم الذي استهدف صباح اليوم مركزا لتسجيل الناخبين في العاصمة الافغانية الى 31 قتيلا.



وقال متحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية إن الانفجار الذي نفذه انتحاري يرتدي سترة ناسفة أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 54 آخرين.



وقد أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن الانفجار الذي وقع عند مركز لتسجيل الناخبين بمنطقة دشت برجي في العاصمة كابول.



ويأتي الهجوم بعد وقوع عدد من الهجمات ضد مراكز تسجيل الناخبين في البلاد الاسبوع الماضي.

وكان مسلحون مجهولون هاجموا الثلاثاء الماضي مركزا لتسجيل الناخبين في إقليم "جور" وخطفوا ثلاثة من موظفي لجنة الانتخابات المستقلة واثنين من رجال الشرطة.



كما هاجم مسلحون مجهولون الخميس الماضي اثنين من أفراد قوة الشرطة في مدينة جلال آباد، كانا يحرسان مركزا لتسجيل الناخبين.









خ.س



بنا 1027 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/04/22 - 47 : 01 PM