مجلس وزراء الداخلية العرب يعلن عن جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2018م

الرياض في 22 أبريل / بنا / أعلن مجلس وزراء الداخلية العرب عن (جائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2018م) تخليداً لذكرى فقيد الأمن العربي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله - وعرفاناً بأياديه البيضاء على العمل الأمني المشترك.



وتهدف الجائزة إلى نشر ثقافة الابتكار في مجالات أمن المجتمعات، وتطوير هذه الابتكارات، ورفع كفاءتها، والمحافظة على جودتها، واستحداث أفكار تسهم في أمن المجتمعات أمنا نوعيا، يضاهي الخدمات المقدمة في دول العالم، ويتقدم عليها، وخلق مجالات جديدة للتعاون بين أجهزة الأمن والمجتمع (أفرادا، وجماعات، ومؤسسات) لتلبية الاحتياجات الآنية، والمستقبلية للمجتمعات العربية من الأمن والأمان المجتمعي في مجالات متنوعة ومبتكرة، وبوسائل علمية مدروسة، وإبراز جهود الشخصيات الفاعلة من رجال الأمن، وأفراد المجتمع الذين قدموا إسهامات قيمة لدعم أمن مجتمعاتهم.



وتقسم جائزة الأمير نايف إلى خمسة مجالات هي "جائزة الأداء الأمني المتميز، جائزة البرامج الأمنية الرائدة، جائزة الدراسات الأمنية، جائزة الاختراع الأمني، جائزة الإبداع الإعلامي".



ويحق للأفراد والمؤسسات الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والمنظمات والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية في الدول العربية الترشح للجائزة، ويتم الترشح وفق النموذج الموجود في الموقع الالكتروني للجائزة.



وتتضمن الشروط العامة للجائزة أن يتم التقيد بما هو مطلوب في الشروط التفصيلية لكل فرع من فروع الجائزة، وإرفاق سيرة ذاتية مفصلة أو نشرة تعريفية، تتضمن كافة البيانات اللازمة، وأن تكون الأعمال المقدمة باللغة العربية، وإذا كان العمل مقدماً بلغة أخرى يجب إرفاق ترجمة وافية إلى اللغة العربية، وضرورة الالتزام بتقديم الأعمال المترشحة في الموعد المحدد حسب إعلان الجائزة، ولا يجوز التقدم بالأعمال نفسها شكلاً ومضموناً أكثر من مرة لنيل الجائزة.



تمنح جائزة الأمير نايف سنوياً لفائز، تعلن الأمانة العامة للجائزة اسمه قبل شهر من موعد حفل منحها، ويقام حفل منح الجائزة على هامش الدورة السنوية لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما يتم الإعلان عن الجائزة اللاحقة بعد حفل تكريم منح الجائزة، ويتم قبول الترشيحات بعد الإعلان عن الجائزة، ويبلغ مقدار الجائزة الفرعية 100 ألف دولار أمريكي، ويمنح الفائز بالجائزة أيضا شهادة باسمه وصفته، توضح مجال فوزه بالجائزة وتاريخ الدورة التي فاز بها، وحيثيات فوزه، وميدالية تذكارية باسم كل فائز توضح مجال فوزه بالجائزة وتاريخ الدورة التي فاز بها.



وحددت الأمانة العامة لجائزة الأمير نايف للأمن العربي لعام 2018 م، تسلم الترشيحات اعتباراً من 1 / 4 / 2018م والحد الاقصى للتسليم 31 / 10 / 2018م، وتسلم مباشرة إلى الأمانة العامة للجائزة في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة، أو بالبريد السريع أو المسجل على العنوان التالي (زنقة بحيرة واندرمير ـ ص . ب 4 ـ 1053 ضفاف البحيرة ـ تونس ـ الجمهورية التونسية)، وذلك بعد ملء أنموذج الترشيح الموجود على الموقع الإلكتروني للجائزة (http://www.princenaifprize.com) ، ويرفق به العمل المشارك وكافة الوثائق المطلوبة. وفي نوفمبر 2018م سيتم عرض المشاركات للتقييم والتحكيم، وسيتم إقرار النتائج والإعلان عن أسماء الفائزين في ديسمبر 2018م، وفي مطلع مارس 2019م سيتم الإعلان عن الجائزة لعام 2019م.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 0944 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/22 - 55 : 12 PM