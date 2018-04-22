خلال افتتاحه "ذا ترمينال" بالعدلية ..معالي الشيخ خالد بن عبد الله : تطوير البنية التحتية السياحية يواكب الإسهام الإيجابي للقطاع في الناتج المحلي ويلبي متطلبات المرتادين المنامة في 22 أبريل/ بنا / قال معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، إن ما تشهده البنية التحتية السياحية في البحرين من تهيئة وتطوير يأتي مواكباً للإسهام المضطرد للقطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، وملبياً لاحتياجات مرتادي مرافق ومنشآت هذا القطاع الحيوي.

وأكد معاليه أن قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والحرص المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، تنفيذاً لبرنامج عمل الحكومة، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، من خلال اللجنة التنسيقية، قد انعكست إيجاباً على المؤشرات السياحية، الأمر الذي يستوجب تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق المحاور المهمة التي ترتكز عليها استراتيجية تطوير قطاع السياحة.



وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد افتتح صباح اليوم مشروع "ذا ترمينال" (The Terminal) المطور من قبل شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، الذراع العقارية لشركة ممتلكات، والذي يقع في قلب منطقة العدلية بالعاصمة المنامة في مجمع 338.



ومشروع "ذا ترمينال" الذي استغرق إنشاؤه حوالي 18 شهراً بقيمة تقدر بأكثر من سبعة ملايين دينار، عبارة عن مبنى متعدد الطوابق والاستخدامات، ويتكون من مواقف تجارية للسيارات تسع 330 سيارة موزعة على خمسة طوابق، و10 محلات تجارية تم تأجير بعضها وبعضها الآخر لا يزال مطروحاً للتأجير أمام المستثمرين.



وبهذه المناسبة، أعرب معالي الشيخ خالد بن عبد الله عن تقديره لشركة إدامة على إنجاز هذا المشروع الذي يؤكد من جهة رؤية الشركة المرتكزة على الاستثمار في المشاريع العقارية الجديدة، وتطوير القائم منها بما يعود بالنفع على قطاعات التجارة والسياحة والضيافة في مملكة البحرين، ويؤكد من جهة أخرى أهمية مثل هذه المشاريع في منطقة العدلية التي تعد إحدى أهم الوجهات والمقاصد السياحية في البحرين.



من جانبه، تقدم سعادة السيد خالد عمرو الرميحي، رئيس مجلس إدارة شركة إدامة، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبي الشركة، عن شكره لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على تفضله بافتتاح مشروع "ذا ترمينال" الذي يجسد الحرص على تطوير وتعزيز القطاع السياحي.



وقال سعادته: "نحن فخورون بهذا الإنجاز وسنواصل العمل على المزيد من المشاريع التي ستساهم في تحقيق الاستفادة التجارية من العقارات الحكومية للمساهمة في النمو الاقتصادي. ونتطلع في شركة إدامة من خلال هذا المشروع إلى التوسع في إقامة مشاريع مشابهة في مختلف مناطق البحرين".



وأوضح الرميحي أن مشروع "ذا ترمينال" يتميز بأنه يدار بواسطة حلول تقنية ذكية تقبل الدفع النقدي المباشر والدفع من خلال بطاقات الائتمان، علاوة على الدفع من خلال تطبيق الهواتف الذكية الذي سيتم إطلاقه قريباً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الحلول الذكية المتعددة والمتنوعة ستمكن الشركة مستقبلاً من إدارة المشاريع المماثلة التي ستنفذها عبر نظام مركزي واحد.



وتابع قائلاً: "إن الجدوى الاقتصادية والأسس التجارية التي يقوم عليها هذا المشروع كانت الدافع وراء مضي (إدامة) في تنفيذه، ويجري في الوقت الحالي الانتهاء من توقيع اتفاقيات مع عدد من المطاعم المحيطة بمنطقة المشروع لتتكفل بدفع قيمة استخدام مواقف السيارات لزبائنها، كما تخطط الشركة لطرح عدد من مواقف السيارات للتأجير الشهري".





ل.ب/خ.س



بنا 0928 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 66 اخر تحديث : 2018/04/22 - 39 : 12 PM