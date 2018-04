وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد المنامة في 22 أبريل/ بنا / استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، اليوم، سعادة السيد An Wa'er، حيث تسلم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لجمهورية الصين الشعبية معينا لدى مملكة البحرين.

وخلال اللقاء، رحب معالي وزير الخارجية بسعادة السيد An Wa'er، منوهًا بعلاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على المضي قدمًا بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب على جميع المستويات بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين، متمنيًا للسفير كل التوفيق في مهام عمله.



من جانبه، أعرب سعادة السيد An Wa'er عن اعتزاز جمهورية الصين الشعبية بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والتي تشهد تطورًا مستمرًا، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده من أجل مواصلة ما تشهده هذه العلاقات من تقدم وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك على المستويات كافة، متمنياً لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.



