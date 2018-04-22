النائب العام يتسلم نسخة رسالة الدكتور عارف أحمد الزياني المنامة في 22 أبريل/ بنا / استقبل الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بمكتبه الدكتور عارف أحمد الزياني مدير إدارة الاجراءات الجنائية بالنيابة العامة حيث قدم إليه نسخة من رسالة الدكتوراه التي حصل عليها مؤخرا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بـ فاس المملكة المغربية بعنوان " التحقيق الإداري مع الموظف العمومي في مملكة البحرين – دراسة مقارنة".



ل.ب/خ.س



بنا 0930 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/04/22 - 40 : 12 PM