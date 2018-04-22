"المضحكي":احتساب نسبة من نتائج الامتحانات الوطنية في تقييم الطلبة يحقق أهداف تحسين العملية التعليمية المنامة في 22 أبريل/ بنا / قامت الرئيسة التنفيذية لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي ، اليوم ، بجولة تفقدية لمدرسة عين جالوت الابتدائية للبنات، تزامنًا مع انطلاق الامتحانات الوطنية - في دورتها العاشرة - للصف السادس؛ وذلك للاطلاع على عملية سير الامتحانات الوطنية التي تطبق للمرة الأولى وفق النظام الوطني الموحد، يرافقها عددٌ من مسؤولي الهيئة.

وتُعقد الامتحانات الوطنية للصف السادس على مدى 5 أيام، بمشاركة 12799 ألف طالب وطالبة في 119 مدرسة، منها 101 مدرسة حكومية تقدم الامتحانات بشكل إلزامي، و18 مدرسة خاصة، أبدت رغبة المشاركة في هذه الامتحانات؛ إذ أدى الطلبة خلالها الامتحانات المبنية وفق المنهج الوطني والمعايير الدولية، في أربع مواد وهي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم.



وفي تصريح للرئيسة التنفيذية الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، أكدت أنَّ قرار وزارة التربية والتعليم احتساب نسبة من نتائج الامتحانات الوطنية ضمن النتيجة التحصيلية للطلبة له أثر إيجابي في تحقيق أهداف تحسين العملية التعليمية التعلُّمية، والارتقاء بمستوى النظام التعليمي في ضوء رؤية مملكة البحرين 2030، التي دشنها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.



وقالت: "إن نتائج الامتحانات الوطنية الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب تعكس مستوى إتقان الطلبة للمهارات التراكمية المكتسبة ، وبالتالي فإنها تعد مؤشرًا يساعد على تطوير النظام التعليمي وتعزيز أدائه من خلال نتائجها التي يتم تزويد الجهات المعنية بها؛ إذ تقدم الهيئة معلومات وبيانات حول أداء الطلبة في مملكة البحرين، وكذلك ترصد جوانب القوة في الأداء لتعزيزها، والجوانب التي تحتاج إلى تحسين لتطويرها".



وعلى هامش الزيارة، أشادت الرئيسة التنفيذية بمستوى التنظيم والتخطيط لإجراء الامتحانات الوطنية، كما تقدمت بالشكر الجزيل إلى الشركاء الاستراتيجيين لهيئة جودة التعليم والتدريب، خاصة إلى كلٍّ من وزارة التربية والتعليم، والهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس على جهودهم المبذولة في تسهيل تنفيذ الامتحانات الوطنية، داعية في الوقت ذاته أولياء أمور الطلبة إلى تشجيع أبنائهم لتقديم أفضل ما لديهم من مهارات وقدرات في هذه الامتحانات؛ وبالأخص مع صدور قرار احتساب نسبة من الامتحانات الوطنية ضمن درجات الطالب، كما أن عليهم تقديم الدعم لأبنائهم لأداء هذه الامتحانات التي تقيس تحصيلهم العلمي التراكمي.



من جانبها، أفادت مديرة إدارة الامتحانات الوطنية الأستاذة وفاء اليعقوبي أنه ومنذ تطبيق الامتحانات الوطنية، استطاعت هيئة جودة التعليم والتدريب - من خلال إدارة الامتحانات الوطنية – تحقيق عددٍ من الأهداف الاستراتيجية؛ ومنها تطوير تطبيق الامتحانات الوطنية المتمثل في النظام الوطني الموحد، مشيرة بذلك إلى أنَّ تطبيق هذا النظام سيكون دافعاً للطلبة لإظهار قدراتهم الحقيقية ويمكنهم من رفع مستوياتهم، فضلًا عمَّا يشتمل عليه من أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يتلاءم مع قيم التنافسية والاستدامة والعدالة في الميدان التعليمي والتربوي بمملكة البحرين.



فيما قالت مديرة مدرسة عين جالوت الابتدائية للبنات الأستاذة إيمان علي مؤمن: "إنَّ الهيئة التعليمية والإدارية بذلت جهودًا حثيثة في تدريب طالبات الصف السادس على كيفية أداء الامتحانات الوطنية"، مبينة أنَّ المدرسة وهيئتيها التعليمية والإدارية اتَّخذن العديد من الخطوات لنشر ثقافة الامتحانات الوطنية بين طالباتها، بالإضافة إلى تهيئتهنَّ لتقديم أفضل ما لديهنَّ، وهذا مكَّن الطالبات من تكوين معرفة شاملة بما تحتويه هذه الامتحانات.



ن.ف/خ.س



بنا 0901 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/04/22 - 06 : 12 PM