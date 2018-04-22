مستوطنون يستأنفون اقتحامهم للأقصى بحماية قوات الاحتلال القدس المحتلة في 22 أبريل/ بنا / استأنف مستوطنون، اليوم الأحد، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات مشبوهة في المسجد، ومرافقه، وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه.



وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم ، تسعة عشر فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان، اوردته وكالة الانباء الفلسطينية ان قوات الاحتلال اقتحمت أماكن مختلفة في مدن الخليل ورام الله والبيرة وقلقيلية واعتقلتهم.



وتشن قوات الاحتلال حملات دهم واعتقال يوميا تطال عشرات الفلسطينيين بحجج وذرائع مختلفة.





و.ش/خ.س



بنا 0857 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/04/22 - 11 : 12 PM