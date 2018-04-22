وزارة المواصلات تنهي الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بترخيص رصيف بحري لشركة أمواج مرينا المنامة في 22 أبريل / بنا / أستقبل سعادة السيد حسان علي الماجد وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بمكتبة سعادة السيد أشرف عثمان مدير عام شركة (أويسس) المالكة لشركة "أمواج مرينا" بعد الانتهاء من جميع الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بترخيص رصيف بحري خاص لنقل الركاب الساحلي لشركة أمواج مرينا، وذلك تتويجاً للجهود التي تبذلها شؤون الموانئ والملاحة البحرية في سبيل إصدار الرخص للشركات العاملة في هذا المجال، تماشياً مع سياسة البحرين في تطوير السياحة البحرية.

وهنأ سعادة الوكيل شركة "أمواج مرينا" بمناسبة حصولهم على الرخصة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وذلك وفقاً لتوجيهات وزارة المواصلات والاتصالات لتطوير قطاع نقل الركاب الساحلي في المملكة، وتلبية للطلب المتنامي على استخدام قوارب نقل الركاب لجميع الأنشطة البحرية.

وشدد سعادته على ضرورة التزام جميع الشركات والمؤسسات في قطاع خدمات النقل البحري للركاب وجميع الأنشطة المتعلقة بها لإصدار التراخيص المطلوبة، حيث يعد عدم التقدم للترخيص مخالفة لقوانين وأنظمة شؤون الموانئ والملاحة البحرية وقد يؤدي إلى إيقاف جميع الأنشطة واتخاذ الإجراءات القانونية.



كما حث سعادة وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية جميع محبي الرحلات البحرية ومرتادي البحر على ضرورة التعامل مع الشركات المرخصة حفاظاً على سلامتهم وتجنب الإيقاف أو تعطيل رحلاتهم عن طريق الحملات الدورية من قبل الجهات المختصة.



وتعتبر وزارة المواصلات والاتصالات الجهة الحكومية المسؤولة عن تطوير البنية الأساسية والأنظمة الخاصة بالمواصلات والاتصالات في البحرين، وهي المسؤولة عن الاشراف وتنظيم قطاع الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد والاتصالات، تعزيزاً لزيادة الإنتاجية المتعلقة بقطاع النقل والاتصالات وفق الرؤية الاقتصادية 2030.



وتتولى الوزارة مسؤولية تنظيم عملية تطوير أنظمة المواصلات والتي تشمل تنظيم وتوحيد خدمات الطيران المدني والموانئ والملاحة البحرية والنقل البري والبريد وذلك بطريقة متكاملة من أجل ضمان وجود نظام مواصلات أكثر أمناً وسرعة وفعالية وتعزيز حركة الناس والبضائع والمعلومات.







أ.ا.ش/و.ش



بنا 0807 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/22 - 15 : 11 AM