ارتفاع حصيلة الهجوم الانتحاري في كابول الى 7 قتلى و 35 مصابا

كابول في 22 أبريل/ بنا / ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الانتحاري الذي وقع في مركز لتوزيع بطاقات الهوية صباح اليوم الاحد في العاصمة الافغانية كابول، إلى سبعة أشخاص.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الافغانية، وحيد الله مجروح أن 35 آخرين أصيبوا في الانفجار، الذي وقع في حي غرب كابول، ونقلوا إلى مستشفيات في مختلف أنحاء المدينة.



ونقلت وكالة الانباء الألمانية عن القائم بأعمال رئيس الشرطة في كابول محمد داوود أمين إن مهاجما انتحاريا فجر عبواته الناسفة في مدخل لمكاتب توزيع بطاقات الهوية.

وذكر شهود عيان وفق الوكالة أن عددا من سيارات الاسعاف تجمعت في المنطقة وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار.



ويأتي الهجوم بعد وقوع عدد من الهجمات ضد مراكز تسجيل الناخبين في البلاد الاسبوع الماضي.

وكان مسلحون مجهولون قد هاجموا الثلاثاء الماضي مركزا لتسجيل الناخبين في إقليم "جور" وخطفوا ثلاثة من موظفي لجنة الانتخابات المستقلة واثنين من رجال الشرطة.



كما هاجم مسلحون مجهولون الخميس الماضي اثنين من أفراد قوة الشرطة في مدينة جلال آباد، كانا يحرسان مركزا لتسجيل الناخبين.





و.ش



بنا 0750 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/22 - 58 : 10 AM