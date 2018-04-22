الجيش اليمني يحرز تقدما ميدانيا جنوب تعز عدن في 22 أبريل/ بنا / أحرز الجيش اليمني، تقدما ميدانيا جديدا في ‏معاركه ضد ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران ‏جنوب منطقة ‏الراهدة بمحافظة تعز.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، 26 سبتمبر إن الجيش فرض سيطرة ‏نارية على منطقة بيت حاميم المتاخمة ‏لمدينة ‏الراهدة جنوب شرقي تعز.‏

وأضاف، أن قوات ‏الجيش تواصل شن هجمات ‏مدفعية تستهدف تمركز الميليشيا في بيت حاميم والمناطق ‏المتاخمة لمدينة ‏الراهدة أولى مديريات تعز من اتجاه محافظة لحج.‏

وأشار المصدر إلى أن قوات من الجيش ‏وبإسناد ‏طيران التحالف العربي، قصفت مواقع وتمركز قناصة ‏ميليشيا الحوثي شرق مدينة ‏الراهدة.‏



خ.س



بنا 0652 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 41 اخر تحديث : 2018/04/22 - 56 : 09 AM