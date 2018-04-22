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الجيش اليمني يحرز تقدما ميدانيا جنوب تعز
2018/04/22 - 56 : 09 AM
عدن في 22 أبريل/ بنا / أحرز الجيش اليمني، تقدما ميدانيا جديدا في ‏معاركه ضد ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران ‏جنوب منطقة ‏الراهدة بمحافظة تعز.
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، 26 سبتمبر إن الجيش فرض سيطرة ‏نارية على منطقة بيت حاميم المتاخمة ‏لمدينة ‏الراهدة جنوب شرقي تعز.‏
وأضاف، أن قوات ‏الجيش تواصل شن هجمات ‏مدفعية تستهدف تمركز الميليشيا في بيت حاميم والمناطق ‏المتاخمة لمدينة ‏الراهدة أولى مديريات تعز من اتجاه محافظة لحج.‏
وأشار المصدر إلى أن قوات من الجيش ‏وبإسناد ‏طيران التحالف العربي، قصفت مواقع وتمركز قناصة ‏ميليشيا الحوثي شرق مدينة ‏الراهدة.‏

خ.س

بنا 0652 جمت 22/04/2018


عدد القراءات : 41         اخر تحديث : 2018/04/22 - 56 : 09 AM
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