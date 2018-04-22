الجيش اليمني يحرز تقدما ميدانيا جنوب تعز

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2018/04/22 - 56 : 09 AM
عدن في 22 أبريل/ بنا / أحرز الجيش اليمني، تقدما ميدانيا جديدا في معاركه ضد ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران جنوب منطقة الراهدة بمحافظة تعز.
وقال مصدر عسكري يمني في تصريح بثه الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، 26 سبتمبر إن الجيش فرض سيطرة نارية على منطقة بيت حاميم المتاخمة لمدينة الراهدة جنوب شرقي تعز.
وأضاف، أن قوات الجيش تواصل شن هجمات مدفعية تستهدف تمركز الميليشيا في بيت حاميم والمناطق المتاخمة لمدينة الراهدة أولى مديريات تعز من اتجاه محافظة لحج.
وأشار المصدر إلى أن قوات من الجيش وبإسناد طيران التحالف العربي، قصفت مواقع وتمركز قناصة ميليشيا الحوثي شرق مدينة الراهدة.
خ.س
بنا 0652 جمت 22/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/22 - 56 : 09 AM