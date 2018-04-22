الإدارة الأميركية تلغي مصطلح "الأراضي المحتلة" من تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان رام الله في 22 أبريل/ بنا / ‏استخدمت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم، مصطلح "الضفة الغربية وقطاع غزة" بدلا عن "الأراضي المحتلة".

واعتبرت الخارجية الأميركية التقارير عن خرق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني، بمثابة "ادعاءات" و"تهم"، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية.



واطلق التقرير بخلاف للتقارير السابقة، في الفصل الذي يتناول إسرائيل والأراضي المحتلة، مصطلح "إسرائيل، هضبة الجولان، الضفة الغربية وقطاع غزة".

وادّعت الخارجية الأميركية أن الحديث عن "تغيير تقني تم تبنيه في الشهور الأخيرة من قبل عدة وكالات وهيئات في الإدارة الأميركية".



وقبل دخول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، البيت الأبيض، كانت الصيغة المتبعة في وثائق من هذا النوع "إسرائيل والأراضي المحتلة".



و.ش/خ.س



بنا 0642 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/22 - 53 : 09 AM