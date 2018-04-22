المقاومة اليمنية تسيطر على تباب ومواقع عسكرية بمفرق المخا والبرح المخا في 22 أبريل /بنا/ اعلنت المقاومة اليمنية التقدم والسيطرة على مواقع عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في الطريق المؤدي إلى البرح وتباب تطل على الطريق باتجاه مفرق المخا.

وذكرت وكالة انباء الامارات، ان قوات المقاومة اليمنية وبإسناد كبير من القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية تتقدم في هذه المواقع العسكرية بمفرق المخا والبرح وسط انهيارات مستمرة في صفوف الميليشيات الانقلابية.





خ.س



بنا 0526 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/22 - 54 : 08 AM