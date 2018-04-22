ميليشيا الحوثي تحتجز 19 سفينة نفطية في البحر الأحمر عدن في 22 أبريل/ بنا / دانت اللجنة العليا للإغاثة اليمينة احتجاز مليشيات الحوثي الانقلابية 19 سفينة محملة بالمشتقات النفطية، في البحر الأحمر ومنعها من دخول ميناء الحديدة.

وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان المليشيات الانقلابية اتخذت من سيطرتها على ميناء الحديدة مجالا لاحتجاز السفن المحملة بالمساعدات الاغاثة والانسانية واعاقة الوصول الإنساني وقد سبق للمليشيات احتجاز ما يزيد عن 65 سفينة اغاثية، اضافة الى استخدام الميناء لأغراض عسكرية، وضرب السفن الاغاثية والتجارية وتهديد للملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وجدد دعوة الحكومة للمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية في الضغط على المليشيات لوقف أعمال الاحتجاز وتسليم الموانئ للحكومة الشرعية، موضحا أن بقاءها بيد المليشيات تهديد للأمن والسلم الدولي والاقليمي.

وحمل فتح المليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن اعاقة العمل الانساني في ميناء الحديدة وتردي الوضع الانساني في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.





خ.س



بنا 0519 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/22 - 58 : 08 AM