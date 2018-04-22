دبلوماسية أمريكية رفيعة تزور سيئول اليوم لبحث الاسلحة النووية الكورية الشمالية سيؤول في 22 أبريل/ بنا / تبدأ اليوم دبلوماسية أمريكية بارزة مسؤولة عن قضايا كوريا الشمالية زيارة إلى كوريا الجنوبية لمناقشة التعاون قبل قمة الكوريتين المقررة الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة الانباء الكورية "يونهاب" عن وزارة الخارجية ان مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق آسيا والمحيط الهادئ سوزان ثورنتون، ستلتقى مع وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا يوم غد الاثنين.



واوضحت الوكالة ان المسؤولة الامريكية ستجري محادثات مع كبير المفاوضين النوويين من كوريا الجنوبية لي دو هون، في اليوم التالي، لتبادل وجهات النظر حول بنود جداول الأعمال المتعلقة بالشمال.

وقال مسؤولون بوزارة الخارجية وفق - وكالة يونهاب - انه من المتوقع ان يتصدر جدول الاعمال الاعلان المفاجئ لبيونغ يانغ امس السبت بوقف التجارب النووية والصاروخية واغلاق موقع التجارب النووية.



وكان قرار كوريا الشمالية جاء وسط أجواء السلام التي تشهدها شبه الجزيرة الكورية قبل أن تعقد الكوريتان قمة على الجانب الجنوبي من قرية الهدنة في بانمونجوم يوم الجمعة المقبل.

وفي أعقاب القمة بين الكوريتين من المرجح أن يجتمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة في مايو أو أوائل يونيو.



و.ش



بنا 0454 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 21 اخر تحديث : 2018/04/22 - 22 : 08 AM