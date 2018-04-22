الاتحاد الأوروبي يرحب بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية بروكسل في 22 أبريل/بنا/ رحب الاتحاد الأوروبي مساء السبت بإعلان كوريا الشمالية تعليق تجاربها النووية، داعيا إلى "نزع شامل لا رجعة فيه للسلاح النووي".



جاء ذلك في بيان صادر عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغريني.



وأوضحت موغريني إن "الخطوة التي اتخذتها بيونغ يانغ إيجابية، وقد بدأ السعي إليها منذ وقت طويل على أن يؤدي ذلك إلى نزع شامل وحقيقي ولا رجعة فيه للسلاح النووي في هذا البلد".



وبينت بقولها أن "القمة الأمريكية الكورية الشمالية المرتقبة تحمل فرصا لبناء الثقة والخروج بنتائج إضافية وملموسة وإيجابية".



وعرضت دعم الاتحاد الأوروبي للمحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ "بأي أسلوب ممكن، بما في ذلك المشاركة بخبرتنا في المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي".



واختتمت حديثها بالقول إن "موقف الاتحاد الأوروبي تجاه كوريا الشمالية لم يتغير حتى الآن، ويربط بين العقوبات وقنوات التواصل المفتوحة".



جاءت تلك التصريحات بعد ساعات من إعلان بيونغ يانغ عن نيتها وقف تجاربها النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في خطوة لقيت ترحيباً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





خ.أ



بنا 0338 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/22 - 50 : 06 AM