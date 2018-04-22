الجيش الجزائري يلقي القبض على عنصر إرهابي ويوقف مهاجرين غير شرعيين ومهربين

الجزائر في 22 أبريل/بنا/ ألقى الجيش الجزائري مساء أمس القبض على عنصر إرهابي إثر كمين نصب له بمناطق تبسة شمال شرق الجزائر.



وأفادت مصادر أمنية أن قوات الجيش أوقفت بمنطقة برج باجي مختار 20مهربًا بحوزتهم أجهزة وأدوات للتنقيب عن الذهب، فيما أحبط عناصر من الحرس والجيش خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة.



وأضافت المصادر أن حرس السواحل وعناصر الدرك الجزائريين بمدينة عنابة أحبطا محاولات هجرة غير شرعية حاول 42 شخصًا القيام بها على متن قوارب تقليدية الصنع.



خ.أ



بنا 0334 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/22 - 38 : 06 AM