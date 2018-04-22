المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يزور إثيوبيا اليوم الاحد بدعوة من الحكومة

أديس أبابا في 22 أبريل/بنا/ يبدأ المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السيد زيد رعد الحسين اليوم الأحد زيارته الرسمية الثانية إلى إثيوبيا بدعوة من الحكومة، حيث سيشارك خلال زيارته في حوار رفيع المستوى بين الاتحاد الأفريقي ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.



وذكرت وكالة الانباء الاثيوبية (ينا) من المقرر أن يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان برئيس الوزراء الجديد أبي أحمد، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين رفيعي المستوى، و رئيس مجلس النواب و مدير لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية و ممثلي المجتمع المدني.



كما سيشارك المفوض السامي في الحوار الرفيع المستوى حول حقوق الإنسان بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وذلك في يوم الثلاثاء المقبل المقرر عقده في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا والتي ستستمر لمدة أربعة أيام.



واشارت (ينا) إلى أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فقي محمد وزيد سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا، وفي نفس اليوم سيقوم المفوض السامي بإلقاء محاضرة في جامعة أديس أبابا.



قد كانت آخر زيارة للمفوض السامي لاثيوبيا فى شهر مايو 2017 ، عندما التقى برئيس الوزراء السابق آنذاك و غيره من كبار المسئولين الإثيوبيين وأعضاء المجتمع المدني لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وقامت الحكومة الاثيوبية في وقت سابق من هذا العام بدعوة زيد لإجراء لزيارة البلاد.















خ.أ



بنا 0321 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/22 - 33 : 06 AM