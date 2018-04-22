الرئيس الصيني يضع خطة لتطوير قوة الصين في مجال الفضاء الالكتروني

بكين في 22 أبريل/بنا/ حث الرئيس الصيني شي جين بينغ على الحرص لانتهاز الفرصة التاريخية للتنمية المعلوماتية سعيا نحو بناء قوة البلاد في مجال الفضاء الالكتروني.



وذكرت وكالة الانباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن الرئيس شي أصدر هو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية ورئيس اللجنة المركزية لشؤون الفضاء الالكتروني، هذه التوجيهات خلال مؤتمر وطني بشأن عمل الأمن الالكتروني والمعلوماتية عُقد خلال يومي الجمعة والسبت.



وقال إنه منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، حققت الصين تقدما تاريخيا في تطوير الأمن الالكتروني والمعلوماتية، وصاغت نموذجا لحوكمة الفضاء الالكتروني بخصائص صينية، وطورت فكرا استراتيجيا لتعزيز قوة البلاد في هذا الصدد، داعيا إلى تعزيز قدرة الحوكمة في مجال الفضاء الالكتروني وتطوير شبكة إدارة يقودها الحزب.



وأوضح شي أنه يتعين على الإعلام عبر الانترنت نشر المعلومات الإيجابية وتدعيم التوجه السياسي الصحيح، وإرشاد الرأي العام والقيم العامة نحو الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أنه يتعين على مزودي خدمات الانترنت تحمل مسئولية منع الفضاء الالكتروني من التدني إلى أن يصبح منصة مليئة بالمعلومات الضارة والمغلوطة والاستفزازية.



وقال شي إنه يتعين بذل الجهود لتعزيز الانضباط الذاتي لصناعة الانترنت وتعئبة كافة القطاعات للقيام بدور نشط في حوكمة الفضاء الالكتروني، مؤكدا على أهمية الأمن الالكتروني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الصين ستعزز أمن البنية الأساسية للمعلومات وستطور آليات وأدوات ومنصات تنسيق خاصة بالأمن الالكتروني، فضلا عن سعيها لتعزيز القدرة في الاستجابة لطوارئ الأمن الالكتروني ودعم الصناعات ذات الصلة.



وأوضح إن الصين ستشن حملة قوية على المخالفات الإجرامية، منها القرصنة والاحتيال عبر وسائل الاتصالات وانتهاك خصوصية المواطنين، مؤكدا على أنه بلاده ستسعى إلى تحقيق اختراقات في تكنولوجيات المعلومات الأساسية، مضيفا أنه سيتم تخصيص المزيد من الموارد للأبحاث والتنمية الصناعية وصناعة السياسات.



خ.أ



بنا 0313 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/22 - 19 : 06 AM