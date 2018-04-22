مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 22 أبريل/ بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة اليوم الأحد بأهم وأبرز الموضوعات والأحداث المستجدة خلال الساعات القليلة الماضية على مختلف الأصعدة المحلية والعربية والدولية، وفيما يلي أبرز وأهم العناوين:



جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون الملكة اليزابيث بذكرى عيد ميلادها.



جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يهنئون نادي المحرق بالفوز ببطولة الدوري.



بدعم من جلالة الملك المفدى: البحرين والإمارات توقعان اتفاقية بناء مركز مملكة البحرين الصحي في اليمن والمخصص لأمراض القلب.



مشيداً باهتمام جلالة الملك المفدى بخدمة كتاب الله..وزير العدل: مملكة البحرين تحتضن الحفل الختامي للقارئ العالمي 24 الجاري.



حضرها اكثر من ١٠٠ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة..(البحرين للكل والكل للبحرين) تنظم يوماً ترفيهيا للأطفال في مدينة التنين.



خلال استقبالها وفدًا من كلية الهندسة بجامعة البحرين.. وزارة الإسكان : تنفيذ 400 وحدة سكنية بمدينة خليفة.



مركز (دراسات) بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمعلومات ينظم ورشة عمل تشاورية للأكاديميين والمهتمين بالتنمية المستدامة.



في ضوء توجيهات سمو رئيس الوزراء.. وكيل الأشغال يتابع احتياجات مناطق النعيم.



برعاية حرم سمو رئيس الوزراء وبحضور سمو الشيخة لولوة بنت خليفة.. انطلاق سوق السفارات الدولي يوم الثلاثاء وحفل عادات وتقاليد بحرينية الخميس.



وزير العمل يرعى مؤتمر (احتواء ٢) لجمعية الكوثر للرعاية الاجتماعية.



الامتحانات الوطنية للصف السادس تنطلق اليوم الأحد وفق النظام الوطني الموحد.



وزير المالية يجتمع في واشنطن مع رئيس بنك. BNP Paribas



وكيل الصحة ينفي وجود أزمة للأدوية في مملكة البحرين.



الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة يتفقد ورشة عمل تدريب المدربين في مركز التميز.



وزير المالية يجتمع مع عدد من المختصين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.



الوزير ميرزا يتواصل مع المواطنين والمراجعين.



معالي وزير النفط يُشارك في منتدى الطاقة الدولي بالجمهورية الهندية.



أبو الفتح: توقيع عقود 103 منازل بتكلفة مليون دينار ضمن مشروع تنمية المدن والقرى.



المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شريكا في مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.



معهد الإدارة العامة يصدر تقرير التقييم السنوي.



توقيع برنامج تنفيذي مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية قريبا.



مجلس الشورى يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة اليوم.



جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي 2018 للشاعر البحريني علي عبدالله خليفة.. ويتسلمها اليوم.



جامعة البحرين وشركة الهلال للمؤتمرات والمعارض تبحثان تعزيز التعاون المشترك.



مستشفى الملك حمد يدرب الكوادر الطبية البحرينية الخميس القادم.



رئيس مجموعة البركة المصرفية: أرباح البنوك البحرينية حقيقية وبدأت تشهد تحسنا كبيرا.



بورصة البحرين تتوج الفائزين ببرنامج تحدي التداول الاستثماري (تريدكويست).



وزير النفط يُشارك في منتدى الطاقة الدولي بالجمهورية الهندية.



بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أخذت عينات من موقع الهجوم المفترض في دوما.



الفلسطينيون يبدؤون تحركا في الأمم المتحدة للمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب.



كوريا الشمالية تتعهد بوقف التجارب النووية والباليستية وإغلاق موقع نووي.









خ.أ



بنا 0200 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/22 - 06 : 05 AM