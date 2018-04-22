الطقس في البحرين: معتدل ثم يتحول إلى حار وغائم لكنه مغبر خلال النهار المنامة في 22 أبريل/ بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الأحد سيكون معتدل ثم يتحول إلى حار وغائم لكنه مغبر خلال النهار مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة في وقت لاحق من المساء.



الرياح: جنوبية شرقية بوجه عام من 12 إلى 17 عقدة، وتصل من وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا.



ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.



درجة الحرارة العظمى 37 مئوية والصغرى 26 مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 75 بالمئة والصغرى 20 بالمئة.



وحذرت إدارة الإرصاد الجوية من رياح قوية السرعة داعية إلى أخذ الحيطة والحذر.



شروق الشمس في 05:08 صباحا.... والغروب في 06:04 مساءا.



خ.أ



بنا 0239 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/22 - 53 : 05 AM