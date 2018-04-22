منظمة حظر التجارب النووية تدعو كوريا الشمالية للانضمام إليها فيينا في 22 أبريل/بنا/ دعت منظمة حظر التجارب النووية اليوم كوريا الشمالية إلى المصادقة على المعاهدة الدولية لحظر التجارب النووية، وذلك بعد إعلان بيونغ يانغ وقف تجاربها النووية.



وقال الكاتب التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لاسينا زيربو في بيان"إن على كوريا الشمالية والدول الأخرى المتبقية أن توقع وتصادق على معاهدة الحظر الكامل للتجارب النووية بهدف تعزيز هذا التقدم"، مرحبًا بإعلان بيونغ يانغ وقف التجارب النووية والصاروخية.



ووصف هذا الإعلان بأنه إشارة قوية وخطوة مهمة في الاتجاه السليم، مبينًا أن تنزيل معاهدة ملزمة قانونًا هو السبيل الوحيد لتعزيز وقف التجارب النووية.



خ.أ



بنا 0133 جمت 22/04/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/04/22 - 52 : 04 AM