السلطات الأمنية السعودية تتعامل مع طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة في مدينة الرياض الرياض 21 أبريل/بنا/ صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية بأنه عند الساعة 50 ر 19 من مساء اليوم السبت لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى بالعاصمة السعودية الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)، دون أن يكون مصرحاً لها بذلك مما اقتضى قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق ما لديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص.



وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) أن الجهات المختصة شرعت بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة.





خ.أ



بنا 2130 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/04/22 - 36 : 12 AM