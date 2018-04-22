رابطة العالم الإسلامي والفاتيكان يوقعان اتفاقية تعاون لتحقيق الأهداف المشتركة الرياض في 21 أبريل /بنا/ وقع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى ورئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران ،اتفاقية تعاون لتحقيق الأهداف المشتركة متضمنة إنشاء لجنة عمل دائمة بين المجلس البابوي والرابطة .

وذكرت وكالة الانباء السعودية ان الاتفاقية تضمنت كذلك إنشاء الطرفين لجنة تنسيقيّة تلتقي سنويا للتحضير للاجتماعات وتضم شخصين من كل طرف، على أن تلتئم اللجنة المشتركة مرّة كل عامين، ويكون مقر اجتماعاتها بالتناوب بين روما ومدينة تختارها رابطة العالم الإسلاميّ.

كما نصت الاتفاقية على أن يصدر طرفا الاتفاق إعلانا ختاميا في نهاية كل اجتماع للجنة العمل الدائمة وأن تكون الجلسات الافتتاحيّة والختاميّة مفتوحة لوسائل الإعلام.

وأكدت المذكرة ضرورة الحوار في عالم أصبح أكثر تعددا للأعراق والديانات والثقافات؛ والايمان بالروابط الدينيّة القائمة بين المسيحيين والمسلمين، وضرورة إقامة علاقات احترام وسلام مُثمرة بينهم؛ إضافة إلى الدور المهمّ الذي يضطلع به المجلس البابوي في تعزيز علاقات بنَّاءة مع أتباع الديانات الأُخرى، والدور المتميّز لرابطة العالم الإسلاميّ على مستوى الشعوب الإسلاميّة، وفي مجال الحوار بين الأديان.

وجدد رئيس المجلس البابوي، الإشادة بالجهود التي تبذلها رابطة العالم الإسلامي لتعزيز العلاقات الإيجابية والبناءة مع أتباع الأديان الأخرى وخاصة المسيحيين.







م خ



بنا 2107 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 23 اخر تحديث : 2018/04/22 - 15 : 12 AM