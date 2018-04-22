سمو رئيس الوزراء يهنىء نادي المحرق بالفوز ببطولة الدوري المنامة في 21 أبريل/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الرياضي، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وتبريكاته بمناسبة فوز نادي المحرق ببطولة دوري الدرجة الأولى للمرة 34 في تاريخ المسابقة ومرور تسعين عاما على تأسيس النادي.





وأعرب سمو رئيس الوزراء في برقيته عن خالص تهانيه وتقديره بالمستوى الكبير الذي اتسمت به البطولة، مشيداً سموه بالاستعداد الفني والاداري الذي بذله نادي المحرق من أجل تحقيق الفوز بهذه المسابقة، التي تضاف لإنجازاته على صعيد كرة القدم البحرينية، متمنياً سموه لنادي المحرق كل التوفيق والنجاح في مشاركاته المقبلة.





ن.ع/م خ



بنا 2052 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/21 - 55 : 11 PM