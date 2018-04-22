سمو ولي العهد يهنئ نادي المحرق بالفوز ببطولة الدوري المنامة في 21 أبريل/ بنا / بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الرياضي، ضمنها سموه خالص تهانيه وتبريكاته بمناسبة فوز نادي المحرق ببطولة دوري الدرجة الأولى للمرة 34 في تاريخ المسابقة ومرور تسعين عاما على تأسيس النادي.





وأشاد سمو ولي العهد حفظه الله بالإنجاز الرياضي الكبير الذي حققه نادي المحرق في هذه البطولة متمنيا لنادي المحرق المزيد من الانجازات في المحافل الرياضية.





ن.ع/م خ



بنا 2045 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 29 اخر تحديث : 2018/04/21 - 49 : 11 PM