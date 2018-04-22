الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يلتقي مع رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية مسقط في 21 أبريل/ بنا / التقى الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبد الله اليوم رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية نصر الحريري.



وذكرت وكالة الانباء العمانية انه تم خلال المقابلة بحث آخر المستجدات السياسية للأزمة السورية والجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي.

من جانبه أطلع رئيس هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية مجمل تحركات المعارضة السورية ونتائج انخراطها مع المجتمع الدولي مؤخرًا للوصول لحل سياسي للأزمة السورية.







م خ



بنا 2036 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/21 - 42 : 11 PM