جلالة الملك المفدى يهنئ رئيس نادي المحرق بمناسبة فوز الفريق ببطولة الدوري المنامة في 21 أبريل/ بنا / اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي المحرق الرياضي، أعرب فيه جلالته عن خالص تهانيه وتبريكاته بمناسبة فوز نادي المحرق ببطولة دوري الدرجة الأولى للمرة 34 في تاريخ المسابقة ومرور تسعين عاما على تأسيس النادي.



وأكد جلالته حفظه الله خلال الاتصال أن هذا الفوز الذي حققه نادي المحرق جاء بفضل تعاون جميع الاجهزة الفنية والادارية من النادي، وما أبداه لاعبي الفريق من مستوى متميز أهلّهم لتحقيق بطولة الدوري، كما نوه جلالته بما اتسمت به البطولة من روح رياضية أخوية بين جميع الفرق.

كما كلف جلالته معالي رئيس مجلس إدارة نادي المحرق بنقل تهاني جلالته الى مجلس الإدارة ولاعبي وجماهير نادي المحرق متمنيا جلالته للجميع دوام التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من البطولات والانجازات الرياضية على مختلف المستويات،

من جانبه اعرب معالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى مؤكدا على ما تحظى به الرياضة وقطاع الشباب في المملكة من اهتمام ورعاية من جلالته.

كما اهدى معاليه هذا الفوز لجلالة الملك المفدى متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة ولمملكتنا الغالية المزيد من الرخاء والازدهار.





ع.ر/م خ



بنا 2026 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/21 - 29 : 11 PM