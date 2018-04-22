نائب الرئيس اليمني : ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لا تستهدف اليمن ‏فقط بل تعمل ضمن ‏مشروع يهدد أمن اليمن والمنطقة عدن في 21 أبريل/ بنا / قال نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، إن التحالف العربي " تحالف دعم الشرعية في اليمن" أفشل ‏مشروع ‏إسقاط بلاده بيد إيران.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ان الفريق محسن أكد خلال اجتماع ضم قيادات في وزارة الدفاع في بلاده وقيادات قوات التحالف ‏العربي ‏بمدينة مأرب اليمنية، اليوم أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لا تستهدف اليمن ‏فقط بل تعمل ضمن ‏مشروع يهدد أمن اليمن والمنطقة ويسعى للإخلال بالأمن والسلم الدوليين.‏



ونوه نائب الرئيس اليمني بالانتصارات التي يحققها الجيش اليمني في محافظات ‏البيضاء ‏والجوف وتعز والحديدة ومديرية ميدي وغيرها من الجبهات في سبيل تحرير اليمن ‏ودرء مشروع ‏الانقلاب التخريبي.‏

وأكد الفريق محسن أنه لا تواني عن درء مخاطر ‏الحوثي والقاعدة وداعش وأن هدف الشرعية القضاء على ‏هذه المشاريع الإرهابية.‏



م خ



بنا 2023 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 19 اخر تحديث : 2018/04/21 - 27 : 11 PM