مصرع مالا يقل عن ثلاثة أشخاص جراء انفجار غازي بمستشفى في تشيلي سانتياغو في 21 أبريل/ بنا / لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم جراء انفجار غازي كبير داخل مستشفى بتشيلي.

ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن رئيس الشرطة المحلية رودريجو قوله إن هناك العديد من الأشخاص الذين اصيبوا بجروح جراء الحادث الذي وقع في مدينة "كونثبثيون" غربي تشيلي.







يشار الى ان العاملون بشركة الغاز قاموا من قبل بفحص وصلات خطوط الغاز وطالبوا بإخلاء المستشفى، وبمجرد مغادرة الأطباء والمرضى للمستشفى وقع الانفجار.







م خ



بنا 1941 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 35 اخر تحديث : 2018/04/21 - 49 : 10 PM