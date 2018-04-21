مصر ترحب بتعليق التجارب النووية والصاروخية في كوريا الشمالية القاهرة في 21 أبريل/ بنا / رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان كوريا الشمالية عن تعليق تجاربها النووية والصاروخية.

وأكدت مصر في بيان صادر من الخارجية المصرية اليوم أن هذا التطور الإيجابي من شأنه أن يعزز مناخ بناء الثقة وتدعيم السلام في شبه الجزيرة الكورية، ومن ثم يفتح آفاق نزع فتيل التوتر في المنطقة وإتاحة الفرصة لكافة شعوبها لتحقيق التنمية والاستقرار.





كما اكد البيان على موقف مصر الثابت بعدم استخدام أو التهديد باستخدام القوة في العلاقات الدولية، والاعتماد على التسوية السلمية للنزاعات الدولية، فضلاً عن ضرورة تحقيق النزع الكامل لكافة الأسلحة النووية ودعم نظام عدم الانتشار من خلال تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي.





م خ



بنا 1929 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/04/21 - 47 : 10 PM