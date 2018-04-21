مصرع خمسة إرهابيين جراء عملية أمنية جنوب غرب باكستان إسلام آباد في 21 أبريل/ بنا / لقى خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم واعتقل آخرين اليوم جراء عملية امنية نفذتها قوات الأمن الباكستانية في إقليم "بلوشستان" جنوب غرب باكستان حسب السلطات الباكستانية.



ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن مسؤولين حكوميين في الإقليم قولهم أن العملية تم تنفيذها في منطقة "ديرة بكتي" الجبلية ، مضيفة أن قوات الأمن صادرت خلال العملية كمية من الأسلحة والمتفجرات ، فضلاً عن إطلاق عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن عناصر أخرى على علاقة بالإرهابيين.



م خ



بنا 1739 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/04/21 - 45 : 08 PM