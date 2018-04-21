حضرها اكثر من ١٠٠ طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.."البحرين للكل والكل للبحرين" تنظم يوماً ترفيهيا للأطفال في مدينة التنين المنامة في 21 أبريل/ بنا / في أجواء من السعادة والمرح وللعام الثالث على التوالي نظمت فعالية "البحرين للكل والكل للبحرين" اليوم السبت يوما ترفيهيًا بمدينة التنين في محافظة المحرق شارك فيه أكثر من 100 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين والمقيمين، حيث استمتع الأطفال بالعديد من الأنشطة والفعاليات التي أدخلت البهجة إلى قلوبهم ومنها العروض الفنية والأغاني والقصص والرسم والتلوين والحنة والألعاب، وغيرها.



وقالت السيدة "نفيديتا دادفالي" المسئولة عن تنظيم الاحتفال، إن اليوم الترفيهي للأطفال يشكل مناسبة ذات طابع خاص، وأن نجاح الفعالية في السنوات الماضية وتزايد الاقبال عليها أكسبها زخما متميزا سواء من حيث عدد المشاركين فيها أو الجهات الداعمة والراعية لها.

وأشادت بدعم واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بفئة الأطفال وما تقوم به من جهد في تنمية معارفهم وتنشئتهم على أسس صحيحة على المستويات كافة.

وأكدت أن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص ينالون اهتماما كبيرا من الحكومة، وأن مثل هذه الفعاليات من شأنها تسليط الضوء على مدى الاهتمام بهذه الفئة من الأطفال وما تقوم به مملكة البحرين لإدماجهم في المجتمع.

وأوضحت أن الأطفال المشاركين في اليوم الترفيهي قضوا أوقاتا مميزة على مدى ساعات اليوم في ممارسة العديد من الهوايات المحببة إلى أنفسهم، كما تم تقديم 100 هدية للأطفال المشاركين في الفعالية، بالإضافة إلى الاستمتاع والمشاركة في العديد من العروض الفنية قدمها أبناء الجاليات المقيمة في البحرين من الصين والهند وغيرها.

وأشادت بما أبدته العديد من الجهات من تعاون في تنظيم الفعالية وفي مقدمتها مدينة التنين، وصندوق العمل "تمكين" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين، وزارة الداخلية، وعدد من المؤسسات الرسمية والخاصة وجمعيات المجتمع المدني.

ومن جانبها، قالت السيدة بسمة صالح بوردحه رئيسة مركز الحد لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة عضو مجلس ادارة الجمعية الخليجية للاعاقة رئيس المكتب التنفيذي بمملكة البحرين، ان الفعالية التي تحمل عنوان kids fun day جاءت تجسيدًا لمبدأ الدمج بين جميع فئات المجتمع الذي أكد عليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى والذي وضع النظم والقوانين والقرارات التي تكفل للأشخاص ذوي الاعاقة ممارسة كافة حقوقهم بكل حرية وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في جميع المجالات سواء التعليمية أو الرياضية أو المهنية أو الترفيهية وغيرها.

واكدت بوردحه ان هذا الاحتفال يعكس حقيقة المجتمع البحريني المتآلف بجميع اطيافه وثقافاته، وشارك فيه 100 طفل من ذوي الاعاقة مع اقرانهم من خلال برنامج تم اعداده خصيصا لهم يحتوي على العديد من الانشطة والفقرات والمسابقات التي تتيح لهم فرصة المشاركة والدمج مع افراد المجتمع ووفر لهم الفرصة لاستعراض مواهبهم الفنية وابداعاتهم.

واضافت إن "البحرين للكل والكل للبحرين" ساهمت في نشر الوعي ورفع مستوى الاهتمام بالأشخاص ذوي الاعاقة من خلال الفعاليات التي تقيمها على مدار العام ولهذا نحن حريصون كالمكتب تنفيذي تابع للجمعية الخليجية للإعاقة على دعم وتشجيع الاطفال ذوي الاعاقة والمؤسسات المعنية بهم للمشاركة في هذا الاحتفال السنوي الكبير الذي يجمعنا بكل اطياف المجتمع ويتيح لنا الفرصة للتعبير عن حبنا وولائنا لوطننا ولقيادتنا الحكيمة.

من جانبهم، أعرب عدد من أولياء الأمور والأطفال الذين شاركوا في الفعالية عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر والد الجميع الذي يهتم بجميع المواطنين، وما يحظى به ذوي الاحتياجات الخاصة من رعاية واهتمام من لدن سموه بما يعكس ما يتمتع به سموه من خصال إنسانية متميزة، مشيدين بما اشتملت عليه الفعالية من أنشطة محببة لدى الأطفال.





ن.ع/م خ



بنا 1643 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/21 - 47 : 07 PM