مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2000 كيس من القمح للنازحين من الساحل الغربي في محافظة الحديدة إلى عدن عدن في 21 أبريل/ بنا / وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 2000 كيس من القمح للنازحين من الساحل الغربي بمحافظة الحديدة إلى عدن ، ضمن خطة العمليات الإنسانية في اليمن.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح قوله: إن مركز الملك سلمان للإغاثة منارة للعمل الإغاثي ليس فقط لليمن بل في جميع الدول وأينما وجد الملهوف نجد المركز متواجد، مشيرا إلى أن أكثر من 200 برنامج ومشروع إغاثي نفذها المركز في اليمن في مختلف المجالات.

وأضاف : نحن في اللجنة العليا للإغاثة استطعنا أن نوصل الإغاثة إلى معظم المحافظات بما فيها المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات بما فيها محافظات صعدة وعمران وإب والحديدة وتعز، لأننا نتعامل مع موضوع الإغاثة بصورة إنسانية بعيدًا عن أي انتماءات.

بدوره أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذبياني, أن مركز الملك سلمان للإغاثة يهدف إلى التخفيف من معاناة الأشقاء اليمنيين في مختلف المحافظات، مؤكدا أن المركز يقوم بشكل دوري بمسح لمناطق تواجد النازحين وذلك لتلمس احتياجاتهم وهو امتداد لدور المركز الإنساني في إغاثة الشعب اليمني.



م خ



بنا 1627 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/21 - 35 : 07 PM