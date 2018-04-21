خلال استقبالها وفدًا من "هندسة" جامعة البحرين..وزارة الإسكان : تنفيذ 400 وحدة سكنية بمدينة خليفة المنامة في 21 أبريل/ بنا / استقبلت وزارة الإسكان وفدًا من طلبة جامعة البحرين، في زيارة ميدانية إلى مدينة خليفة بالمحافظة الجنوبية، وذلك للاطلاع على أحدث المدن الإسكانية الحكومية العصرية.



وقدم الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان المهندس سامي عبدالله بو هزاع للوفد الطلابي شرحًا موسعًا عن المدينة العصرية وتصميماتها وطرازها المعماري الحديث الذي يزاوج بين التمدن والتراث البحريني الأصيل.

وقال بوهزاع إن هذه المدينة تحظى بدعم كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ولا سيما وأن مسماها يأتي تيمناً باسم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آلِ خليفة رئيس الوزراء الموقر، وهي من ركائز تحقيق التوجيهات الملكية السامية بتوفير المساكن اللائقة للمواطنين، والتي حُظيت بتشريف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خلال زيارة جلالته إلى المحافظة الجنوبية لوضع حجر أساس المشروع، هذا بعد أن تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز بزيارة إلى موقع مدينة خليفة وغرس شجرة فيها.

وتابع الوكيل المساعد أن مشروع مدينة خليفة سيوفر ما يقارب 6000 وحدة سكنية حال اكتمال نسب الإنجاز فيها، مشيرًا إلى أن نسب الإنجاز بالمدينة بلغت مراحل متقدمة جدًا، هذا وأن الوزارة بصدد تنفيذ 400 وحدة سكنية في الوقت الراهن،فيما تعكف الوزارة على تنفيذ التصاميم التفصيلية الخاصة بالمراحل الأخرى.

وأضاف أنَّ الوزارة حريصة على متابعة سير عمل المشروع لضمان توفير مدينة نموذجية مستدامة تتوافق مع رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في توفير مدن متكاملة نموذجية تلبي احتياجات المواطنين كافة، حيث بيَّن مراحل التنفيذ في المشروع، مؤكدًا أنَّ مشروع مدينة خليفة يعد أحد المشاريع الرئيسية المدرجة ضمن برنامج تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية المدرجة في برنامج عمل الحكومة، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا بالوقت ذاته أن توزيع وحدات مدينة خليفة على المواطنين مؤخرًا، وتوالي توزيع المشاريع المدرجة في برنامج عمل الحكومة بمختلف مراحلها يؤكد أن الوزارة تسير على الطريق الصحيح نحو تنفيذ التزامها الوارد بالبرنامج.

ونوه المهندس سامي بوهزاع بالتعاون المثمر مع مؤسسة الأمير تشارلز في مشروع المدينة الجنوبية، وذلك ضمن توجه استقطاب الخبرات العالمية لتحسين الخدمات الإسكان المقدمة للمواطنين، معربًا على أهمية المشاركة الإيجابية والعلاقة التكاملية بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية، والتي تسهم بدورها بكل تأكيد في إنجاح تنفيذ مشروع مدينة خليفة بصورةٍ متكاملة حسبما هو مخطط له، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهميةِ استمرار التعاون بين جميع الأطراف في مختلف مراحل المشروع الذي ساهم في التقدم الحاصل حاليًا في مدينة خليفة.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان حرصت على تنفيذ معرض دائم بمقر المشروع، لاطلاع الوفود على آلية تبلور فكرة هذه المدينة النموذجية المستدامة التي تتوافق مع رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في توفير مدن متكاملة نموذجية تلبي احتياجات المواطنين كافة، والتي تعد امتدادًا لمسيرة تنفيذ مشاريع المدن الإسكانية.

من جهتهم، عبر الوفد الطلابي عن سعادتهم بزيارة مدينة خليفة، وقالوا إنها تمثل تطبيقًا حيًّا يحاكي نظريات المعمار والهندسة المدنية التي يدرسونها بالجامعة.

وذكروا أن المدينة تتميز بفضاءات رحبة ومساحات خضراء وتصميمات حية تراعي خصوصية المجتمع البحريني.



ح ب/م خ



بنا 1600 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/21 - 07 : 07 PM