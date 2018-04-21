ضمن سلسلة الورش التشاورية لاعداد تقرير اهداف التنمية المستدامة 2030 .. دراسات بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمعلومات ينظم ورشة عمل تشاورية للأكاديميين والمهتمين بالتنمية المستدامة المنامة في 21 أبريل / بنا / أعلن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمعلومات، عقد ورشة العمل التشاورية مع الأكاديميين والمهتمين بالتنمية المستدامة في مملكة البحرين وذلك يوم الخميس الموافق 26 ابريل 2018م بجامعة البحرين.



وتهدف الورشة التشاورية إلى معرفة تطلعات الأكاديميين والمهتمين بالتنمية المستدامة وادراجها ضمن التقرير الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة المزمع استعراضه خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي رفيع المستوى التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة وذلك خلال شهر يوليو المقبل.



وتأتي هذه الورشة ضمن سلسة من الورش التشاورية مع كل من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والتي تم عقدها بتاريخ 14 و 15 أبريل وذلك وفقاً للمنهجيات الدولية لأعداد هذه الاستعراضات الوطنية الطوعية.



ودعا مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، الأكاديمين والمهتمين بالتنمية المستدامة الى المشاركة في ورشة العمل التشاورية عبر التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني http://www.bahrainsdgs.bh



ح ب/ع ع



بنا 1442 جمت 21/04/2018





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