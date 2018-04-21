مدير اتحاد "يونا" يبحث مع وفد اعلامي باكستاني تعزيز التعاون في سبيل خدمة العالم الإسلامي جدة في 21 ابريل / بنا / التقى المدير العام لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي "يونا" المستشار عيسى خيره روبله، اليوم السبت 5 أبريل 2018، بمقر الاتحاد بمدينة جدة السعودية وفدا إعلاميا من جمهورية باكستان الإسلامية، ضم في عضويته شاكر محمد صابر رئيس قناة أرو بالأردية، وسيد علي رئيس تنفيذي لمجموعة بول للعلاقات الدولية، وشوكت براشا رئيس قناة أج بالأردية، ومسعود مالك المدير العام لوكالة الأنباء الباكستانية (عضو المجلس التنفيذي للاتحاد) وذلك بحضور المدير العام المساعد للاتحاد زايد سلطان عبدالله.



واستعرض روبله سير العمل في الاتحاد، وخطط التطوير الذي يشهده في مختلف الجوانب، والجهود المبذولة للارتقاء بالعمل الإعلامي الذي يضطلع به الاتحاد في سبيل خدمة العالم الإسلامي وقضاياه المتعددة.



وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) وقناتي أرو واج بالأردية، ووكالة الأنباء الباكستانية، بالإضافة إلى مجموعة بول للعلاقات الدولية، وتبادلا الأفكار والرؤى حول تطوير الجهود الإعلامية المبذولة من قبل الجانبين في سبيل خدمة العالم الإسلامي.



وأكد أعضاء الوفد الإعلامي الباكستاني أهمية التواصل والتعاون للاستفادة من الخبرات الإعلامية بين الجانبين، بما يسهم في الارتقاء بالعمل الإعلامي المقدم، الذي من شأنه خدمة العالم الإسلامي.



ع ع



بنا 1434 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/04/21 - 40 : 05 PM