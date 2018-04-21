الجامعة الأهلية تستضيف غدا ملتقى البحث العلمي السادس المنامة في 21 أبريل / بنا / تنطلق يوم غد الأحد فعاليات ملتقى البحث العلمي السادس بالجامعة الأهلية تحت رعاية الرئيس المؤسس للجامعة ورئيس مجلس الأمناء البروفيسور عبدالله بن يوسف الحواج، إذ سيستعرض عدد من الأساتذة والباحثين طوال يومين متتاليين مجموعة من البحوث والدراسات الجديدة في مجالات التنمية المستدامة في البحث العلمي، على مستوى البحرين والعالم، متضمنة أبعادا علمية متعددة تشمل قضايا البحث الأكاديمي والعلمي وعلوم الإدارة والمال والمجالات الصحية والقضايا الثقافية والتاريخية والعديد من العلوم الأخرى.



وأوضحت الدكتورة داليا محمد كامل القائم بأعمال عميد البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الأهلية في تصريح صحافي بهذه المناسبة أن الجامعة تتبنى سياسة تشجيع البحث العلمي ومختلف المبادرات العلمية والبحثية المعتبرة التي يتقدم بها أساتذة الجامعة وطلبتها وعموم منتسبيها.



وأشارت إلى أن فعاليات الملتقى تشتمل على كلمة افتتاحية لرئيس الجامعة الأهلية، فيما ستتضمن فعاليات الملتقى استعراض 30 ورقة بحثية وملصقا علميا.



وكانت كلية الدراسات العليا والبحوث بالجامعة الأهلية قد شكلت فرقاً بحثية من الأكاديميين والمختصين للمساهمة في الأجندة البحثية الوطنية لمملكة البحرين، والموصي بها من قبل مجلس التعليم العالي، كما تشكلت أربع مجموعات بحثية وهي: ريادة الأعمال، والمصرفية الإسلامية، والرعاية الصحية، وبحوث خدمة المجتمع، وبحوث تكنولوجيا المعلومات.



وتعمل كلية الدراسات العليا والبحوث بالجامعة الأهلية على تهيئة البيئة المناسبة لإجراء البحوث؛ بحيث يتمكن الطلاب من إدارة أبحاثهم على نحو مبتكر، من خلال ترسيخ أسس البحث العلمي وتسليح الطلبة بقواعده ومتطلباته المختلفة، بما يمكن الطلاب والدارسين من الوصول إلى اكتشافات جديدة تتفق مع المعايير العليا وتكون قادرة على اجتياز الفحص الدقيق لتصل لمرحلة النشر في المجلات العلمية المحكمة، الأمر الذي من شأنه أن يقود طلبة الجامعة على مستوى الماجستير والدكتوراه إلى الحصول على الدرجات العلمية المأمولة.



ن.ع/ع ع



بنا 1416 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/04/21 - 35 : 05 PM