في ضوء توجيهات سمو رئيس الوزراء.. وكيل الأشغال يتابع احتياجات مناطق النعيم المنامة في 21 أبريل / بنا / قام وكيل شؤون الأشغال بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني م. أحمد عبدالعزيز الخياط بزيارة إلى منطقة النعيم للوقوف على احتياجات أهالي المنطقة حيث كان في الاستقبال ممثلو اللجنة الأهلية لمنطقة النعيم.



وقال الخياط ان هذه الزيارة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بمتابعة احتياجات مناطق النعيم وللاستماع إلى طلبات ومقترحات الأهالي والمقيمين كلٌ في مجال اختصاصه في أعقاب الزيارة التي قام بها مؤخراً سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لمناطق النعيم حيث وعد حينها بقيام المختصين بالوزارة بجولة ميدانية أخرى للمتابعة وللوقوف على طبيعة تلك الطلبات والنظر في إمكانية تنفيذها بحسب الإمكانات المتوفرة وفي ضوء الأولويات التي يتم الاتفاق بشأنها مع المجلس البلدي التابع للمنطقة.



وقام ممثل عن مركز شباب النعيم الثقافي والرياضي بتقديم قائمة بطلبات ومقترحات تتناغم مع توجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر بتلبية طلبات أهالي المنطقة، إذ طرح أهالي النعيم مقترحات من بينها: حل مشكلة الوقوف العشوائي ولفترات طويلة على شارع البديع مما يسبب اختناقات مرورية طوال اليوم، والنظر في إمكانية تطوير تقاطع شارع الملك فيصل مع شارع البديع.



ونوقشت أيضاً مقترحات بإعادة تأهيل وصيانة عدد من الطرق من ضمنها: معالجة بعض الحفر عند تقاطع طريق 1417 و1418، كما أن طريق 1417 بمجمع 314 يحتاج لإعادة تأهيل وعلامات إرشادية وتعديل المرتفعات عليه، أعادة تعديل مستوى الممر المقابل لمنزل 1156 وعدد آخر من المنازل في طريق 1417 بمجمع 314 ومساواته بمستوى الطريق، وصيانة السياج الحديدي عند الكراجات مقابل مدرسة النعيم بشارع الحكومة إذ يحتاج إلى صيانة بسبب تكسيره وصدمه من سيارات زبائن الكراجات، ومقترح بمنع استغلال الرصيف كموقف للسماح للمارة من استخدام الرصيف، وإعادة رصف طريق 1414 بمجمع 314، وإعادة رصف طريق 315 و317 بمجمع 303، وإعادة تأهيل أسفلت ووضع علامات مرورية على طريق 319 بمجمع 303، وإعادة تأهيل وصيانة طريق 1421، وإعادة سفلتة طريق 1413 بمجمع 314 (مقابل مدرسة النعيم)، وإنارة طريق 1425 مجمع 314، وتوسعة وتطوير شارع البديع المقابل لمقبرة النعيم لحل مشكلة الوقوف العشوائي، وإعادة دراسة السلامة المرورية بمجمع 314 وتغيير الاتجاه لبعض الطرق مما يسمح بانسيابية المرور، ومقترحات بإنشاء عدد من مرتفعات تخفيف السرعة بمجمع 314 و303 ووضع مرايا عاكسة في عدد من المواقع الضرورية بما يضمن السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، وأما في ما يتعلق بمواضيع مياه الأمطار ومجال الصرف الصحي سيتم العمل على تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في عدد من المواقع كما سيتم دراسة تجمع مياه الأمطار ووضع الحلول المناسبة لها.



وفي ما يرتبط بشؤون البلديات فقد نوقشت مقترحات إنشاء حديقة، وتم التباحث في المخالفات البلدية، بجانب مراجعة اشتراطات تراخيص المصانع والورش الصناعية والتأكد من التزامها بمزاولة الأعمال التي رخصت من أجلها ونقل المصانع المسببة للتلوث البيئي والضوضائي ومنها ورش النجارة وصباغة السيارات والألمنيوم وغيرها من الورش الصناعية، وضع علامات تعريفية باسم المنطقة من قبل وزارة الأشغال، تشجير المساحات الممكن تشجيرها في المنطقة، كما تم رفع طلب بوقف بناء البنايات التجارية والسكنية بسبب الضغط السكاني وشح المواقف، كما تمت مناقشة طلبات البيوت المهجورة والآيلة للسقوط بمجمع 303 و314.



رافق وكيل شؤون الأشغال خلال الجولة كل من: مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي م. شوقي منديل، رئيس قسم تصاميم الطرق م. مها حمادة، مهندس مناطق العاصمة م. صادق الأدرج وعدد من ممثلي شئون الأشغال بالوزارة، وأيضاً رئيس مجلس بلدي العاصمة د. محمد الخزاعي، القائم بأعمال مدير عام أمانة العاصمة م. شوقية حميدان، رئيس الرقابة والتفتيش بأمانة العاصمة م. عمار ياسر، والقائم بأعمال رئيس قسم خدمات النظافة السيد حسن منصور، ، مستشار تطوير الأراضي علياء رحمة.



وفي ختام الجولة أشاد منتسبو مركز شباب النعيم الثقافي والرياضي وأهالي النعيم بالجهود التي تبذلها الوزارة في مجالات الطرق والصرف الصحي والبنية التحتية وتقدموا بالشكر إلى وكيل شؤون الاشغال لمتابعاته وتوجيهاته للمسؤولين كل بحسب اختصاصه.



ن.ع/ع ع



بنا 1405 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/04/21 - 19 : 05 PM