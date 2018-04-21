الرئيس الفلسطيني يستعرض هاتفيا مع نظيره الفرنسي آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية رام الله في 21 أبريل/ بنا / تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تم خلاله استعراض آخر المستجدات في الساحة الفلسطينية، وعلى صعيد العملية السياسية، وذلك قبيل زيارة الرئيس ماكرون للولايات المتحدة الأميركية.





وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان الرئيس ماكرون أكد للرئيس عباس خلال الاتصال أنه سينقل الموقف الفلسطيني بوضوح خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اليومين المقبلين، واستيضاح المخططات الأميركية فيما يتعلق بعملية السلام.

كما أكد الرئيس الفرنسي، على موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الموقف الأوروبي ووفق حل الدولتين.

وأشار الرئيس ماكرون، إلى أهمية استكمال جهود المصالحة الفلسطينية والتي تصب في صالح الموقف الفلسطيني التفاوضي.

من جهته أطلع الرئيس الفلسطيني نظيره الفرنسي على نتائج القمة العربية الأخيرة التي عقدت في المملكة العربية السعودية، وأكدت فيها الدول العربية التزامها بخطة السلام المقدمة من الرئيس عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، وإنشاء آلية متعددة الأطراف، وانضمام فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة.

كما تم خلال الاتصال ايضا الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجانبين بهدف دفع عملية السلام إلى الأمام في الفترة المقبلة.



م خ



بنا 1347 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 44 اخر تحديث : 2018/04/21 - 15 : 05 PM