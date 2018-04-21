مشيداً باهتمام جلالة الملك المفدى بخدمة كتاب الله..وزير العدل: مملكة البحرين تحتضن الحفل الختامي للقارئ العالمي 24 الجاري المنامة في 21 أبريل/ بنا / تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله تنطلق يوم غد الاثنين التصفيات النهائية لمسابقة البحرين العالمية لتلاوة القرآن الكريم عبر الانترنت (القارئ العالمي)، فيما سيُعقد الحفل الختامي للمسابقة في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل الجاري بقاعة المؤتمرات بفندق الخليج.







صرح بذلك معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مشيداً بالاهتمام البالغ والرعاية الكريمة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بكتاب الله تعالى، من خلال متابعتهم الحثيثة ودعمهم المقدّر وتوجيهاتهم السديدة لخدمة القرآن الكريم وتطوير مخرجات مراكز وحلقات تعليم القرآن الكريم بالمملكة، ونشر الثقافة القرآنية لدى مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن اهتمام جلالة الملك المفدى بهذه المسيرة المباركة له الأثر الكبير في تطورها والارتقاء بها من خلال إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة، وبدعم كريمٍ من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث حقق أبناء وبنات مملكة البحرين مراكز متقدمة في المسابقات القرآنية الدولية بلغت أكثر من ستين مركزاً خلال الثمانية عشر سنة الماضية، فلله تعالى الحمد والشكر والمنة.

وأضاف بأن هذا الشرف العظيم في خدمة كتاب الله تعالى يدفعنا دوماً لتطوير مسيرتنا لتحقيق المزيد في مجال خدمة الكتاب العزيز، ولقد مَنَّ الله تعالى على مملكة البحرين بتتويج هذه المسيرة المباركة بإطلاق مسابقة قرآنية عالمية غير مسبوقة، وهي مسابقة القارئ العالمي التي تتخذ من فضاء الإنترنت طريقاً يصل إليه كل مسلم أيَّاً كان مكانه على وجه الأرض للمشاركة في هذه المسابقة الدولية الفريدة.

ولفت معالي وزير العدل إلى أن مسابقة القارئ العالمي حققت منذ انطلاقة دورتها الأولى في عام 2014م انتشاراً واسعاً، إذ تزايد عدد المتسابقين من 5000 إلى 7000 ثم إلى 9200 متسابق عبر دوراتها الثلاث على التوالي، مشيداً بالشراكات التي حظيت بها المسابقة ممثلة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كشريك رسمي، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية كشريك تقني، ووزارة شؤون الإعلام كشريك إعلامي، كما ضمت عدداً من مؤسسات القطاع الخاص كرعاة وداعمين للمسابقة.

وأعلن معاليه عن انتهاء استعدادات الوزارة لاقامة التصفيات النهائية والحفل الختامي للمسابقة، اذ من المقرر أن يبدأ الحفل الذي سيقام عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 24 الجاري بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، يلي ذلك عرض فيلم وثائقي حول المسابقة في دورتها الثالثة، ثم كلمة الوزارة، بعدها كلمة ضيف الشرف، تتخللها تلاوات نموذجية للفائزين في فروع المسابقة وتكريمهم، إلى جانب تكريم الشركاء والرعاة.



ح ب/م خ



بنا 1337 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 88 اخر تحديث : 2018/04/21 - 20 : 05 PM