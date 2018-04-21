برعاية حرم سمو رئيس الوزراء وبحضور سمو الشيخة لولوة بنت خليفة.. انطلاق سوق السفارات الدولي يوم الثلاثاء وحفل عادات وتقاليد بحرينية الخميس المنامة في 21 أبريل/ بنا / برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، صاحبة السمو الشيخة حصة بنت علي آل خليفة، وبحضور كريمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء سمو الشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة، تقيم جمعية رعاية الطفل والأمومة يوم الثلاثاء الموافق 24 أبريل 2018 سوق السفارات الدولي، وذلك بمقر الجمعية في مدينة عيسى، بمشاركة 32 سفارة عربية وأجنبية.



كما تقيم الجمعية بمقرها مساء يوم الخميس الموافق 26 ابريل 2018 برعاية كريمة من سمو الشيخة لولوة بنت خليفة ال خليفة حفل "عادات وتقاليد بحرينية"، والذي سيشتمل على العديد من العروض والفقرات والأغاني التراثية التي تعبر عن أصالة وثقافة شعب البحرين، وأهم العادات والتقاليد البحرينية، ويصاحب الحفل عشاء بدعوه من سمو الشيخة لولوة بنت خليفة لدعم رياض الأطفال والحضانات التابعة للجمعية.



وبهذه المناسبة، رفعت الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة رئيسة جمعية رعاية الطفل والأمومة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحبة السمو الشيخة حصة بنت علي آل خليفة حرم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وسمو الشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة كريمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعمهما ومساندتهما الدائمة للجمعية ورعايتهما للأنشطة التي تقيمها، والتي تشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع المنتسبين للجمعية وحافزًا للاستمرار في مسيرة الخير والعطاء التي تشهدها المملكة.



وأشادت بحرص سمو الشيخة لولوة بنت خليفة آل خليفة على رعاية وحضور فعاليات الجمعية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام سموها بدعم العمل الاجتماعي والخيري، مشيرة إلى أن سموها معروف عنها مبادرتها إلى مساندة كل عمل يحمل أبعادًا إنسانية وخيرية.



وأكدت أن جمعية رعاية الطفل والأمومة تسلط من خلال الفعاليات التي تقيمها على ما يتمتع به المجتمع البحريني من قيم التعايش والانفتاح والتعددية في إطار من الانسجام والتناغم الفريد الذي يشعر به كل من يقيم على أرض مملكة البحرين.



وأشارت إلى أن سوق السفارات الدولي يعد مناسبة سنوية وفرصة طيبة لتعزيز علاقات التعاون بين مملكة البحرين ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، واتاحة المجال أمام التبادل الثقافي والحضاري بما يعزز من روح التعاون بين الحضارات المختلفة.



وأوضحت أن حفل "عادات وتقاليد بحرينية" يأتي في إطار اهتمام جمعية رعاية الطفل والأمومة بترسيخ القيم العادات والتقاليد البحرينية الأصيلة ونقلها إلى الأجيال القادمة، لاسيما وأن البحرين تزخر بإرث حضاري وتراثي كبير يجب الحفاظ عليه.



ح ب/ع ع



بنا 1326 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 6 اخر تحديث : 2018/04/21 - 30 : 04 PM