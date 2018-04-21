الحكومة اليمنية تندد بصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا ‏الحوثي

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2018/04/21 - 10 : 04 PM
عدن في 21 ابريل / بنا / نددت الحكومة اليمنية، بصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إزاء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ضد السكان في منطقة الحيمة التابعة لمحافظة تعز.
وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح: إن الميليشيا الحوثية، مستمرة في قصفها العشوائي على منازل السكان ومصالحهم في قرى الحيمة، وقيامها بتفجير مساكنهم وتهجيرهم قسراً من مناطقهم.
وأكد فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الصمت الذي تُقابل به جرائم الميليشيا الانقلابية، في عدد من مديريات محافظة تعز، يتنافى كلياً مع القوانين الدولية والإنسانية، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية باتخاذ مواقف جاده وحازمة، إزاء كافة جرائم الانقلابيين الحوثيين.
وأضاف المسؤول اليمني: أن الصمت الدولي حيال تلك الانتهاكات، أمر "غير مقبول"، مطالباً المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، وكافة المنظمات الإنسانية، بسرعة التدخل لوقف هذه الجرائم وزيارة المنطقة والإطلاع عن قرب على حجم الجرائم، التي تمارسها الميليشيا الانقلابية، والضغط عليها بقوة لإيقاف الانتهاكات، ورفع تقارير إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بكافة جرائمها.
ع ع
بنا 1306 جمت 21/04/2018
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اخر تحديث : 2018/04/21 - 10 : 04 PM