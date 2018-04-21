الحكومة اليمنية تندد بصمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا ‏الحوثي عدن في 21 ابريل / بنا / نددت الحكومة اليمنية، بصمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إزاء الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا ‏الحوثي الانقلابية، ضد السكان في منطقة الحيمة التابعة لمحافظة تعز.



وقال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح: إن الميليشيا الحوثية، مستمرة في ‏قصفها العشوائي على منازل السكان ومصالحهم في قرى ‏الحيمة، وقيامها بتفجير مساكنهم ‏وتهجيرهم قسراً من مناطقهم.



وأكد فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الصمت الذي تُقابل به جرائم ‏الميليشيا الانقلابية، في عدد من ‏مديريات محافظة تعز، يتنافى كلياً مع القوانين الدولية والإنسانية، ‏مطالباً المجتمع الدولي ‏والمنظمات الإنسانية باتخاذ مواقف جاده وحازمة، إزاء كافة جرائم ‏الانقلابيين الحوثيين.



وأضاف المسؤول اليمني: أن الصمت الدولي حيال تلك الانتهاكات، أمر "غير مقبول"، ‏مطالباً المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا غراندي، وكافة المنظمات ‏الإنسانية، ‏بسرعة التدخل لوقف هذه الجرائم وزيارة المنطقة والإطلاع عن قرب على حجم ‏الجرائم، التي ‏تمارسها الميليشيا الانقلابية، والضغط عليها بقوة لإيقاف الانتهاكات، ورفع تقارير إلى الأمم ‏المتحدة ‏ومجلس الأمن بكافة جرائمها.



ع ع



بنا 1306 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 39 اخر تحديث : 2018/04/21 - 10 : 04 PM