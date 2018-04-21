الامتحانات الوطنية للصف السادس تنطلق غدا وفق النظام الوطني الموحد المنامة في 21 ابريل / بنا / تنطلق غدا الأحد 22 أبريل، حتى الخميس 26 أبريل 2018، الامتحانات الوطنية في دورتها العاشرة للصف السادس، والتي ستطبق للمرة الأولى وفق النظام الوطني الموحد، حيث سيتقدم لأدائها 12799 طالبا وطالبة في جميع المدارس الحكومية و18 مدرسة خاصة أبدت رغبةً في المشاركة في أداء هذه الامتحانات التي تنفذها وتشرف عليها هيئة جودة التعليم والتدريب.



وتهدف الامتحانات الوطنية الموحدة إلى تقييم الأداء، وإعطاء مقياس واضح وشامل عن تطور مهارات الطلبة المعرفية، واللغوية، والحسابية في نهاية الحلقة الثانية في المواد الأساسية: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم.



ويتم الامتحانات الوطنية للصف السادس التي تنفذها الهيئة منذ العام 2009، تصميمها من قبل إدارة الامتحانات الوطنية التابعة للهيئة وفق المنهج الوطني في مملكة البحرين، والتي تتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.



وقد صدر عن مجلس الوزراء الموقر قرار رقم (05-2379) الذي ينص على "تطوير نظام وطني موحد للامتحانات الوطنية، يتم تنفيذه بشكل متدرج وصولا لاستكمال بحلول العام 2020، وتشرف عليه هيئة جودة التعليم والتدريب".



خ.ب/ع ع



بنا 1220 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 36 اخر تحديث : 2018/04/21 - 26 : 03 PM