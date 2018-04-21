وزير المالية يجتمع في واشنطن مع رئيس بنك BNP Paribas

واشنطن في 21 ابريل / بنا / على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن. اجتمع معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية مع السيد جان ليميير رئيس بنك BNP Paribas.



وتم خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الإيجابي القائم بين الجانبين وسبل دعمه وتطويره، خاصة في ظل احتضان البحرين للمقر الإقليمي لـ BNP Paribas على مستوى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.



كما تم استعراض مجمل التطورات الجارية على صعيد الاقتصاد العالمي.







خ.ب/ع ذ



بنا 1057 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/21 - 09 : 02 PM