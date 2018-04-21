وزير المالية يجتمع مع عدد من المختصين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

واشنطن في 21 ابريل / بنا / اجتمع معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية مع عدد من المختصين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك والصندوق في واشنطن.



وتم خلال الاجتماع بحث مجالات وأوجه التعاون القائم بين مملكة البحرين وكل من المؤسستين الدوليتين وسبل دعمها وتطويرها.



كما عقد الوزير سلسلة من الاجتماعات مع عدد من وزراء الدول الأعضاء في البنك الدولي تم خلالها بحث أوجه التعاون الثنائي وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



الجدير بالذكر أن العمل المشترك بين المملكة والبنك الدولي يشمل العديد من برامج التعاون الفني في قطاعات حيوية هامة كالصحة، والطاقة المتجددة، والبيانات الإحصائية، والبيئة، والثروة السمكية، كما يشمل التعاون مع صندوق النقد الدولي التشاور وتبادل الخبرات بصفة دورية تجاه نطاق عريض من الموضوعات ذات الطابع المالي والاقتصادي.



خ.ب/ع ذ



بنا 0928 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 3 اخر تحديث : 2018/04/21 - 43 : 12 PM