يدشن كتابه الجديد حول "التحكيم في عقود الأشغال العامة ذات الطبيعة الدولية".."دار القرار" يستعد لتخريج فوج جديد بمملكة البحرين من المحكمين المعتمدين

المنامة في 21 ابريل / بنا / يستعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" لتدشين كتابه الجديد (التحكيم في عقود الأشغال العامة ذات الطبيعة الدولية) للمؤلف المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل؛ وذلك خلال احتفاء المركز بتخريج فوج جديد من المحكمين المعتمدين بمملكة البحرين مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 25 أبريل 2018 بفندق الموفنبيك.



وبالمناسبة قال الأمين العام لـ" دار القرار" أحمد نجم " نفخر كمركز بتخريجنا المستمر عام بعد عام لعدد من المحكمين المعتمدين بدول مجلس التعاون؛ فقد أصبح يشار بالبنان لـ"دار القرار" كمركز موثوق لتأهيل المحكمين المعتمدين ليس على مستوى الأفراد وحسب بل على مستوى الجهات والمؤسسات الرسمية الخليجية ".



وأضاف "يستعد المركز الأربعاء المقبل لتخريج نحو 40 مشاركا ببرنامج تأهيل وإعداد المحكمين في مملكة البحرين مؤهلين للقيد كمحكمين معتمدين لممارسة التحكيم التجاري والشروع في الفصل في المنازعات التجارية، وهي فرصة جميلة قررنا خلالها تدشين كتاب المركز الجديد (التحكيم في عقود الأشغال العامة ذات الطبيعة الدولية) وذلك بالتطبيق على تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعتبر الكتاب دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة للتحكيم في عقود البنية التحتية المبرمة بين الدول والأشخاص الأجنبية الخاصة".



وأستطرد "لعل التحدي الاقتصادي لعالمنا العربي بات من الأهمية بمكان في السنوات الأخيرة لا سيما وأن دولنا العربية تسعى الآن لأن تجد لها مكانا في الصدارة بين التكتلات الاقتصادية الدولية الكبرى التي اخذت تفرض نفسها على الساحة في العالم مؤخراً. ولقد أضحت معطيات النشاط الاقتصادي في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط تفرض علينا الاهتمام بثورة البنية الأساسية في مختلف المجالات من عقود إنشاءات هندسية لمشروعات ضخمة كالطرق والجسور والأنفاق والموانئ البحرية والمطارات ومشروعات سكك القطارات الحديثة الضخمة وغيرها من مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها الشركات العملاقة والكيانات الاقتصادية الضخمة في العالم".



وبين نجم بأنه "ليس من شك أن العقود الهندسية هم من أهم أنماط العقود في مجال التحكيم التجاري المحلي والدولي على الإطلاق لذلك يقدم المركز للقارئ في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة والقارئ العربي عامة هذا الكتاب الذي يجمع بين دفتيه دراسة نظرية تطبيقية من منظور دولي مقارن للتحكيم في عقود الأشغال العامة ذات الطبيعة الدولية".





خ.ب/ع ذ



بنا 0927 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/21 - 37 : 12 PM