مقتل اكاديمي فلسطيني بإطلاق نار في العاصمة الماليزية

رام الله في 21 أبريل/ بنا / قالت وكالة الانباء الفلسطينية " وفا " إن الشرطة الماليزية عثرت على الباحث الفلسطيني فادي محمد البطش (35 عاما)، مقتولا في العاصمة كوالالمبور، بعد تعرضه لإطلاق نار.



وذكرت وكالة الانباء الماليزية انه "عُثر على جثة رجل فلسطيني الجنسية مقتولاً بإطلاق نار، وهو في طريقه إلى مسجد لأداء صلاة الفجر، في شارع ميرانتي بمحافظة سيتابك هنا، في وقت مبكر هذا الصباح".



واوضحت الوكالة أن الرجل البالغ من العمر 35 عاماً مصاب بأربع إطلاقات نارية في الرأس والجسد قام بها رجلان ركبا دراجة نارية ذات سرعة فائقة، حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم.

وقال رئيس شرطة كوالالمبور مزلان لازم: "المشتبه به أطلق على الضحية أكثر من 10 رصاصات، والتفتيش وجد أن هناك أربع طلقات نار على رأس الضحية وجثتها، التي تأكد قتلها في مكان الحادث".



ونقلت وكالة "برناما" عن مسؤول في الشرطة انه "تم العثور على قذيفتين".

والدكتور البطش، هو باحث ومخترع فلسطيني، من بلدة جباليا، في قطاع غزة، ويقيم في ماليزيا، وحاصل على جائزة أفضل باحث عربي من منحة الخزانة الماليزية.



وأكدت عائلة البطش في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، اغتيال ابنها الأكاديمي والباحث في علوم الطاقة، الدكتور فادي البطش قرب منزل إقامته في مدينة جومباك شمال العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وطالبت العائلة في تصريح لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، "السلطات الماليزية بإجراء تحقيق عاجل لكشف المتورطين بالاغتيال قبل تمكنهم من الفرار"، مضيفةً أنه "كان مقررا أن يغادر فادي ماليزيا يوم غدٍ الأحد إلى تركيا لترؤس مؤتمر علمي دولي في الطاقة".







و.ش/ع ذ



بنا 0846 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 32 اخر تحديث : 2018/04/21 - 49 : 11 AM