الحكومة الصومالية تعرب عن أملها في اعفاء الصومال من الديون المرتبة عليها

واشنطن في 21 أبريل / بنا / قال وزير المالية الصومالي عبد الرحمن دعالي بيله إن الحكومة الفيدرالية تأمل في إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الصومال الفيدرالية خلال السنوات الماضية.



ونقلت وكالة الانباء الصومالية " صونا " عن الوزير بيله قوله إن الحكومة الفيدرالية عازمة على مضاعفة الجهود في رفع الاقتصاد الوطني.



الجدير بالذكر ان وزير المالية الصومالي يشارك حاليا بالعاصمة الأمريكية واشنطن في مؤتمر حول مساعدة الصومال، وبحضور عدد من الدول المعنية بالبلاد.



وكان معالي عبد الرحمن دعالي بيله اجتمع على هامش الاجتماع مع مسؤولين من البنك الدولي ،وصندوق النقد الدولي، وأشار إلى أنهم اقتنعوا بالشفافية التي تتبناها الدولة الفيدرالية في سياسة الاقتصاد والمبالغ المالية.





ع ذ



بنا 0800 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/21 - 03 : 11 AM