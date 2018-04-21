الوزير ميرزا يتواصل مع المواطنين والمراجعين

المنامة في 21 ابريل / بنا / قال الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء أن هيئة الكهرباء والماء تنتهج سياسة الابواب المفتوحة وتقوم باستمرار بتفعيل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه في هذا الخصوص، وأن هيئة الكهرباء والماء ترحب دائماً باستقبال المواطنين والمراجعين وتحرص على التواصل المباشر معهم فيما يخص خدمات الكهرباء والماء، جاء ذلك خلال استقبال الوزير لعدد من المواطنين بمكتبه والاستماع الى ملاحظاتهم واقتراحاتهم ومتطلباتهم بحضور المهندس عدنان محمد فخرو نائب الرئيس التنفيذي للتوزيعات وخدمات المشتركين، وأشار الوزير أيضاً بأن التواصل المباشر مع المواطنين يعد مؤشراً رئيسياً لقياس جودة الخدمات المقدمة والعمل على إيجاد فرص التحسين من خلال ملاحظاتهم وتقديم أفضل الخدمات، كما أن المواطن يعتبر شريكاً أساسياً في عملية تحسين الجودة.



من جهتهم عبر المواطنون الذين تشرفوا بلقاء الوزير عن خالص شكرهم وامتنانهم له وللمسئولين بالهيئة على الترحيب والحفاوة وسعة الصدر، مشيدين بسياسة الأبواب المفتوحة لإشراك المواطنين في المنظومة الخدمية للهيئة، وأكد الوزير مجدداً أن مثل هذا اللقاءات ستكون بشكل دوري لمتابعة احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها، وبإمكان أي مواطن يرغب في لقاء الوزير الاتصال على مكتبه على هاتف 17996777 لترتيب موعد مناسب له.







خ.ب/ع ذ



بنا 0747 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/21 - 51 : 10 AM