البرلمان التركي يوافق على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 يونيو المقبل

أنقرة في 21 أبريل/ بنا / أقرت الجمعية العامة للبرلمان التركي مقترح قانون مشتركا لحزبي "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية"، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل.



وذكرت وكالة انباء "الاناضول" أن النواب في الجمعية العامة ناقشوا مقترح القانون، وصوت 386 نائبا من أصل 550 لمصلحته.



وقال رئيس البرلمان إسماعيل قهرمان: "ما يصدر عن صناديق الاقتراع واستمرار الحياة الديمقراطية، أمران ضروريان لتنمية بلادنا".



وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعلن أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى في 24 يونيو 2018، بدلا من نوفمبر 2019.



و.ش/ع ذ



بنا 0746 جمت 21/04/2018





عدد القراءات : 22 اخر تحديث : 2018/04/21 - 50 : 10 AM